A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, şampiyona hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) gerçekleştirdi.

Aday kadroda yer alan oyunculardan Sevgi Uzun ile Teaira McCovan, WNBA'de sezonun tamamlanmasının ardından milli takıma katılacak.

Ay-yıldızlılar, 18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek. Milli takım, grup maçlarını Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayacak.

Ekrem Memnun: "Büyük hayallerimiz var"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, büyük hayalleri olduğunu belirterek, heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Milli oyuncuların kampa motive ve istekli geldiğini vurgulayan Memnun, "Büyük hayallerimiz var ve heyecanlıyız. İlk antrenmanımızı yaptık. İlk gün için iyi şeyler söyleyebilirim. İnşallah sakatlık olmadan en iyi şekilde hazırlanmak ve bu süreyi çok iyi geçirmek istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Hayallerimizin peşinde koşacağız." ifadelerini kullandı.

Olcay Çakır Turgut: "Motive ve heyecanlı bir takımız"

A Milli Takım'ın kaptanı Olcay Çakır Turgut, çok iyi bir hazırlık süreci geçireceklerine inandığını kaydetti.

2025 Avrupa Şampiyonası'na kadar uzun bir süre bulunduğunu aktaran milli basketbolcu, "Uzun bir sezonun ardından hep beraber toplandık. Çok güzel bir dönem olacağına inanıyoruz. Elinden gelenin yüzde yüzünü vermeye hazır, motive ve heyecanlı bir takımız. Bu, bizim için mutluluk verici bir şey. Adım adım ilerleyerek önce hazırlık kampını en iyi şekilde geçirip, sonrasında gözümüzü şampiyonaya çevireceğiz." şeklinde görüş belirtti.