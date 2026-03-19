Hentbol: 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup oldu. Mücadele Bolu'da gerçekleştirildi ve rövanş maçı 22 Mart'ta yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup oldu.

Milli takım ile Romanya arasındaki karşılaşma, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 19-15 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, sahadan 37-32 yenilgiyle ayrıldı.

Eleme turunun rövanş maçı, 22 Mart Pazar günü saat 20.00'de Romanya'nın Buzau kentinde oynanacak.

Karşılaşmayı, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Romanya Hentbol Federasyonu Başkanı Constantin Din, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever takip etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
500

