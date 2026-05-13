Haberler

Hentbol: 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. Tur

Hentbol: 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. Tur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turu ilk maçında Norveç'e 43-30 yenilerek, rövanş için zorlu bir süreç başlattı. Maçın rövanşı 16 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi.

Gjovik kentindeki Olimpik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Norveç, 23-20 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, maçı 43-30 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

Sirenler çaldı, saldırı alarmı verildi! Arda Turan'ın maçında olay
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Galatasaray'ın eski yıldızının koltuğunu kaptı! Yeni takımı belli

İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia