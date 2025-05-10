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A Milli Hentbol Takımı, Almanya ile Son Maçına Çıkıyor

A Milli Hentbol Takımı, Almanya ile Son Maçına Çıkıyor
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. Takım, önceki 5 maçını kaybetmiş durumda.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 6. ve son maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.

Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da TSİ 19.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunda oynadığı 5 maçı da kaybetti.

Milli takım, Almanya'nın yarı sıra Avusturya ve İsviçre ile yer aldığı grupta son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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