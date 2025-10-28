Haberler

A Milli Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri İçin Güney Kıbrıs'a Çıkıyor

Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçın ardından rövanş, Elazığ'da gerçekleşecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, ilk maçı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacak. Karşılaşma, TSİ 21.00'de Eleftheria Salonu'nda oynanacak.

İlk maçta Macaristan'dan Peter Horvath-Balazs Marton hakem ikilisi görev yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Elazığ'daki Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanacak.

Elazığ'da oynanacak rövanş karşılaşmasında ise Moldova'dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem ikilisi düdük çalacak.

Milli takım, iki maç üzerinden oynanacak bu turda rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri 2. aşamaya yükselecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor



