A Milli Futsal Takımı, hazırlık turnuvasında dördüncü oldu

A Milli Futsal Takımı, 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında katıldığı turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Üçüncülük maçında San Marino'ya penaltılarla kaybeden milli takımın golünü Gök Deniz Kahveci attı.

A Milli Futsal Takımı, 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında Hırvatistan'ın Labin şehrinde katıldığı turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık turnuvasının üçüncülük maçında San Marino ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı takım, normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadelede San Marino'ya penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup oldu.

Turnuvayı dördüncü sırada noktalayan millilerin maçtaki tek golünü Gök Deniz Kahveci kaydetti.

Fas, organizasyonu ilk sırada tamamlarken, Romanya ikinci, San Marino ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

