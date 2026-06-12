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A Milli Futbol Takımı, Vancouver'da meşalelerle karşılandı

A Milli Futbol Takımı, Vancouver'da meşalelerle karşılandı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı, Kanada'nın Vancouver kentine törenle karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentine geldi.

Kamp merkezinin bulunduğu Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan uçakla, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Vancouver Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı kafilesi, törenle karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Cumhuriyeti Vancouver Başkolonsu Cenk Ünal, Konsolos Yardımcısı Uzay Öztürk ve Musqueam yerli halkı adına Kabile Şefi Wayne Sparrow ve müzik topluluğu üyeleri Ay-yıldızlı kafileyi karşıladı. Sparrow, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'na takıma ithafen birer hediye verdi. Havalimanından konaklayacağı otele geçen Ay-yıldızlılar, Türk taraftarlarının coşkulu tezahüratları ve yoğun ilgisi altında binaya giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeste Yıldırım:

güzel bir törenmiş ama asıl önemli olan maçta ne yapacağız Avustralya güçlü bir takım onlarla başarılı olamaz isek bu karşılamaların hepsi boş kalır diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıFerhan Can:

nice bir karşılamışlar tabi Vancouver'da yaşayan hemşehrilerimiz var onlar da sevinmiştir herhalde

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Haber YorumlarıUral Sönmezateş:

vay be böyle karşılama mı olur ya avustralya ile oynayacaksa buna da bak meşaleler filan bunlar maçı kazanmaktan çok daha önemli galiba halkın sevgisi yeter başa çıkmak için

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