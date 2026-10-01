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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Belçika ile 12. kez karşılaşacak

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Belçika ile tarihinde 12. kez karşılaşacak. Geride kalan 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken 5 müsabaka berabere bitti; son maç 15 yıl önce Brüksel'de 1-1 sonuçlanmıştı.

Türkiye ile Belçika, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

7'si Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 18 golle yanıt verdi.

Son maç 15 sene önce

İki ülke milli takımları son maçını, 15 yıl önce Brüksel'de oynadı.

3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Belçika'nın golü 4. dakikada Ogunjimi'den gelirken, Türkiye'nin golünü 22. dakikada Burak Yılmaz attı.

Türkiye deplasmandaki 7 maçtan 2'sini kaybetti

Türkiye, Belçika ile deplasmanda yaptığı 7 maçtan 2'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler, 6'sı başkent Brüksel, 1'i de Genk kentindeki maçlardan 2'sini kazanırken, 2'sini kaybetti, 3'ünde de berabere kaldı.

Belçika-Türkiye maçlarında her iki taraf da 11'er gol attı.

Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar

Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
03.06.2011BrükselAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-1
07.09.2010İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3-2
10.10.2009BrükselDünya Kupası Elemeleri0-2
10.09.2008İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
24.05.2006GenkÖzel3-3
28.04.2004BrükselÖzel3-2
19.06.2000BrükselEURO 20002-0
30.04.1997İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-3
31.08.1996BrükselDünya Kupası Elemeleri1-2
26.10.1958BrükselÖzel1-1
08.12.1957AnkaraÖzel1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA
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