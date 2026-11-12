A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu

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STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Emi

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Oğuz Aydın (Dk. 70 Zeki Çelik), Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 70 Salih Özcan), Orkun Kökçü (Dk. 57 Hakan Çalhanoğlu), Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Can Uzun), Enes Ünal (Dk. 57 Deniz Gül)

BELÇİKA: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper, de Bruyne (Dk. 69 Trossard), Raskin (Dk. 90+3 Vanaken), Tielemans, Moreira (Dk. 68 Lukebakio), de Ketelaere (Dk. 79 Hugo Cuypers), Doku (Dk. 79 Godts)

GOLLER: Dk. 20 Arda Güler (Türkiye), Dk. 26 de Bruyne, Dk. 30 de Ketelaere ( Belçika )

SARI KARTLAR: Ozan Kabak, İsmail (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında İzmir'de oynanan mücadelede Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, 5'inci maçlar sonunda da puanla tanışamayıp son sırada kaldı. Belçika ise puanını 9'a yükseltti.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

20'nci dakikada Türkiye öne geçti. Ceza yanının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Arda yaklaşık 30 metreden kullandığı frikikte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

26'ncı dakikada Belçika dengeyi sağladı. Sol kanatta topla buluşan Doku, Oğuz'u çalımlayıp yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan de Bruyne gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

30'uncu dakikada Belçika öne geçti. De Cuyper'in pasında Moreira'nın şutu kaleci Uğurcan'dan döndü. De Cuyper bir kez daha topla buluşup pasını bu kez de Ketelaere'ye aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 1-2.

35'inci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda kaleci Lammens gole izin vermedi.

İlk yarı Belçika'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

52'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan de Bruyne sert vurdu, top kaleci Uğurcan'ın kontrolü altında yandan oyun alanını terk etti.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Arda'nın ara pasında sol kanattan ceza alanına giren Barış Alper'in şutunda top kaleci Lammens'te kaldı.

73'üncü dakikada Türkiye kontratağa çıktı. Orta sahadan aldığı topla hızlı şekilde Belçika kalesine doğru giden Arda Güler seri çalımlarla rakiplerinden sıyrılmaya çalıştı. Arda'nın yerden vuruşunda Belçika kalecisi Lammens gole izin vermedi.

90+2'nci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Türkiye'de Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazındaki Hakan'ı gördü. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kaleci Lammens, ayaklarıyla gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı