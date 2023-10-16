A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Gurur duyuyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetten ve Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediklerinden dolayı çok özel bir gurur yaşadığını ifade etti.

- Vincenzo Montella : "Çok özel bir gurur yaşıyorum"

KONYA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetten ve Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediklerinden dolayı çok özel bir gurur yaşadığını ifade ederek, hala geliştirmeleri gereken bazı noktalar olduğunu ve onların üzerinde durup çalışacaklarını söyledi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup eden ve Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vincenzo Montella çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok özel bir gurur yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Hem futbolcularımızın performansından dolayı hem de futbol takımımızın arkasındaki gizli takıma da aslında teşekkür etmek istiyorum. Sahaya gelmek gerekirse de, maçla alakalı geliştirmemiz gereken bazı noktalar da var. Onları fark ettim, onların üzerinde de zaten duracağız ve çalışacağız. Hazırlıklı bir şekilde istediğimiz bütün hedeflere ulaşmaya çalışacağız" dedi.

"İlk hedefimiz Almanya'ya ulaşmaktı"

Montella, UEFA'nın yaptığı şu anki gruba göre 1. torbada olunduğu hatırlatılması üzerine, "Herhangi bir hesap yapmamıştım bu konuda. Çünkü ilk hedefimiz bizim Almanya'ya ulaşmaktı, hedefimizi yakalamaktı. Sonrasında tabii ki de iştahımız da artacak. Çünkü 1. torba içinde de oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, "Canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda zaman zaman maçta biraz zorlandığımızda bile sahada bir nebze 12. adam görevini yerine getirdiler" açıklamasında bulundu.

"Oynayan, oynamayan herkes çok tutkulu, istekli ve arzulu"

Futbolcuların performansına da değinen İtalyan teknik adam, "Burada bizim futbolcularımızın değeri ortaya çıkıyor. Çünkü tutkuyla, aşkla, milli takımlarına bağlı bir grupla karşılaştık buraya geldiğimiz günden itibaren. O yüzden oynayan, oynamayan herkes çok tutkulu, istekli ve arzulu. Tabii ben iletişimimi genellikle direkt yapıyorum. Direkt bir insanım. Dürüst olmaya çalışırım. Her seferinde bu şekilde konuşurum futbolcularımla. Her kategoride nerede olursanız olun futbolda farkı oluşturan her zaman daha az süre alan futbolculardır. Hepsi birbirine o kadar çok bağlı ki, farkı oluşturan aslında bizim grubumuz" diye konuştu.