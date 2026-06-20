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A Milli Takım'ın Paraguay karşısında ilk 11'i belli oldu

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile ABD'nin San Francisco kentinde karşılaşacak. Mücadele TSİ 06.00'da başlayacak ve El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. ABD'nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Henry Pupiro yapacak.

Teknik heyetlerin belirlediği ilk 11'ler ise şöyle:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta.

A Milli Takım, gruptaki ikinci sınavında Paraguay karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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