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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanı için misafir tribün bilet satışı başladı

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A Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı maçın misafir tribün bilet satışı başladı. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak maçın biletleri, 'FraTurBor151126' koduyla 40 avroya satın alınabilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakanın sınırlı sayıdaki misafir tribün bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, "FraTurBor151126" ortak erişim koduyla "https://billetterie.fff.fr/fr" adresi üzerinden bilet satın alabilecek.

Mücadelenin misafir tribün bilet fiyatları, 40 avro olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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