Adana, Hatay ve Osmaniye'de milli takım coşkusu yaşandı

Adana, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki zaferini sevinç içinde kutladı. Galibiyetin ardından araç konvoyları ve meşale gösterileri yapıldı.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın başarısını kutladı.

Adana'da maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle galibiyet sevinci yaşadı.

Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini araç konvoyuyla kutladı.

Araçlarıyla caddelere çıkan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar milli takımın başarısını kutladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini yaşayan vatandaşlar, bu başarıyı araç konvoyuyla kutladı.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, milli maçı Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekranda takip etti.

Hakemin bitiş düdüğüyle vatandaşlar, galibiyeti meşale yakarak ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kutladı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

