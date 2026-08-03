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Millilerin Belçika ve Fransa Maç Stadyumları Belli Oldu

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A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta 12 Kasım Perşembe günü oynayacağı Belçika müsabakası Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü oynayacağı Belçika müsabakası Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek. Fransa ile 16 Kasım Pazartesi günü yapılacak mücadeleye ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi turnuvasında 2026-2027 sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, kasım ayında iç sahada Belçika ve deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.

Buna göre, Türkiye - Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Belçika maçı ile birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, ay-yıldızlıları 3. kez ağırlayacak. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Kırmızı-beyazlıların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçı olan deplasmandaki Fransa karşılaşması ise 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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