A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret - Haberler

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A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

ANKARA (DHA) - A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı. Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Milli Futbol Takımı takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.


A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı, Ahmet Çalık, Ankara, Milli, Spor, Haberler

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