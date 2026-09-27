Haberler

A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde İtalya maçıyla 656. kez sahaya çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşarak tarihindeki 656. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 38. sınavını da ülkesi İtalya karşısında verecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 656'ncı müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 282'si Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 933 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 655 müsabakanın 565'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 655 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.??????

Montella, İtalya'ya karşı

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'ya karşı saha kenarında olacak.

Montella, İtalya maçı hakkında, "Ben bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. Kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Vincenzo Montella yönetiminde 38'inci mücadele

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 38'inci sınavını İtalya karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 28'i resmi, 9'u özel 37 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 47 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih

Maç

Organizasyon

Sonuç

12.10.2023

Hırvatistan-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri

0-1

15.10.2023

Türkiye-Letonya

EURO 2024 Elemeleri

4-0

18.11.2023

Almanya-Türkiye

Özel

2-3

21.11.2023

Galler-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri

1-1

22.03.2024

Macaristan-Türkiye

Özel

1-0

26.03.2024

Avusturya-Türkiye

Özel

6-1

04.06.2024

İtalya-Türkiye

Özel

0-0

10.06.2024

Polonya-Türkiye

Özel

2-1

18.06.2024

Türkiye-Gürcistan

EURO 2024

3-1

22.06.2024

Türkiye-Portekiz

EURO 2024

0-3

26.06.2024

Çekya-Türkiye

EURO 2024

1-2

02.07.2024

Avusturya-Türkiye

EURO 2024

1-2

06.07.2024

Hollanda-Türkiye

EURO 2024

2-1

06.09.2024

Galler-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

0-0

09.09.2024

Türkiye-İzlanda

UEFA Uluslar Ligi

3-1

11.10.2024

Türkiye-Karadağ

UEFA Uluslar Ligi

1-0

14.10.2024

İzlanda-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

2-4

16.11.2024

Türkiye-Galler

UEFA Uluslar Ligi

0-0

19.11.2024

Karadağ-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

3-1

20.03.2025

Türkiye-Macaristan

UEFA Uluslar Ligi

3-1

23.03.2025

Macaristan-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

0-3

07.06.2025

ABD-Türkiye

Özel

1-2

10.06.2025

Meksika-Türkiye

Özel

1-0

04.09.2025

Gürcistan-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-3

07.09.2025

Türkiye-İspanya

2026 Dünya Kupası Elemeleri

0-6

11.10.2025

Bulgaristan-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

1-6

14.10.2025

Türkiye-Gürcistan

2026 Dünya Kupası Elemeleri

4-1

15.11.2025

Türkiye-Bulgaristan

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-0

18.11.2025

İspanya-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-2

26.03.2026

Türkiye-Romanya

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

1-0

31.03.2026Kosova-Türkiye2026 Dünya Kupası play-off finali0-1

01.06.2026Türkiye-Kuzey MakedonyaÖzel4-0

07.06.2026Türkiye-VenezuelaÖzel2-1

14.06.2026Avustralya-Türkiye2026 Dünya Kupası2-0

20.06.2026Türkiye-Paraguay2026 Dünya Kupası0-1

26.06.2026Türkiye-ABD2026 Dünya Kupası3-2

25.09.2026Türkiye-FransaUEFA Uluslar Ligi

0-1

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençleşmek için Vietnam’a gitti, sonuç Türk uzmanların tepkisini çekti

Gençleşmek için Vietnam'a gitti! Son görüntüsü Türk uzmanları kızdırdı
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Cumhur İttifakı sözleri: Her parti ile bir araya geliriz

Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi