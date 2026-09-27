A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde İtalya maçıyla 656. kez sahaya çıkıyor

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 656'ncı müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 282'si Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 933 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 655 müsabakanın 565'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 655 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.??????

Montella, İtalya'ya karşı

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'ya karşı saha kenarında olacak.

Montella, İtalya maçı hakkında, "Ben bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. Kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Vincenzo Montella yönetiminde 38'inci mücadele

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 38'inci sınavını İtalya karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 28'i resmi, 9'u özel 37 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 47 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2 02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2 06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1 06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0 09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1 11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0 14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4 16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0 19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1 20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1 23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3 07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2 10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0 04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3 07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6 11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6 14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1 15.11.2025 Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-0 18.11.2025 İspanya-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-2 26.03.2026 Türkiye-Romanya 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali 1-0 31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1 01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0 07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1 14.06.2026 Avustralya-Türkiye 2026 Dünya Kupası 2-0 20.06.2026 Türkiye-Paraguay 2026 Dünya Kupası 0-1 26.06.2026 Türkiye-ABD 2026 Dünya Kupası 3-2 25.09.2026 Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi 0-1

Kaynak: AA