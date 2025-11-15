Haberler

A Milli Futbol Takımı, meşaleler eşliğinde stada girdi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. haftasında Bulgaristan'ı sahasında ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, maç öncesi meşaleler eşliğinde stada giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİLERE MEŞALELİ KARŞILAMA

Milliler, Bulgaristan ile oynayacağı maç için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, adeta bir görsel şölen oluşturarak ay-yıldızlı kafileyi meşale ve tezahüratlarla karşılarken, milliler stada coşkulu bir şekilde giriş yaptı.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen izlenebilecek.

İLK 11'İMİZ

Millilerimiz Bulgaristan karşısında ilk 11'i şöyle;

Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
