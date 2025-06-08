A Milli Futbol Takımı Meksika Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı Meksika Maçına Hazırlanıyor
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A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynadığı maçın ardından Meksika ile yapacağı özel maç için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Montella yönetimindeki antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti.

A Milli Futbol Takımı, dün akşam ABD ile oynadığı karşılaşmanın ardından, 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Pratt & Whitney Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, son bölümde yarı sahada taktik oyun oynadı. ABD - Türkiye maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular kamp otelindeki fitness salonunda yenileme idmanı yaptı.

Ay-yıldızlı ekibin bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takım kafilesi, bugün yerel saatle 17.00'de (TSİ 00.00) hava yoluyla Hartford'dan kamp yapacağı Raleigh kentine geçecek.

Meksika - Türkiye karşılaşması, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill şehrindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 04.00'te başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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