A Milli Futbol Takımı, Meksika ile Hazırlık Maçına Çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile Hazırlık Maçına Çıkacak
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A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da Meksika ile oynayacağı özel maç öncesinde rakibinin 35 kişilik aday kadrosu açıklandı. Maç, Kuzey Carolina'daki Kenan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran tarihinde özel maçta karşılaşacağı Meksika'nın 35 futbolcudan oluşan aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da Meksika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Javier Aguirre yönetimindeki Meksika, 35 kişiden oluşan aday kadrosunu duyurdu. Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde yer alan Kenan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada TSİ 03.30'da başlayacak.

Meksika'nın 35 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Alex Padilla (Pumas), Luis Malagon (Club America), Raul Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AVS)

Defans: Jorge Sanchez (Cruz Azul), Julian Araujo (Bournemouth), Emilio Lara (Club Necaxa), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Ramon Juarez (Club America), Juan Jose Purata (Tigres), Gilberto Sepulveda (Chivas), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Orozco (Cruz Azul), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Jesus Angulo (Tigres), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca)

Orta Saha: Edson Alvarez (West Ham United), Luis Chavez (Dynamo Moskova), Marcel Ruiz (Deportivo Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atina), Gilberto Mora (Club Tijuana), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Jeremy Marquez (Atlas)

Forvet: Hirving Lozano (San Diego), Roberto Alvarado (Chivas), Efrain Alvarez (Club Tijuana), Raul Jimenez (Fulham), Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (Milan), Angel Sepulveda (Cruz Azul), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Cesar Huerta (Anderlecht) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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