A Milli Futbol Takımı, Kosova maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart'ta Kosova ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken, tedavisi süren Merih Demiral ise bireysel antrenman yapmakta.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, salondaki hazırlık çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma ve pas çalışmasına geçen milliler, taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. İdman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Tedavisi süren Merih Demiral, takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı. Aday kadroda yer alan diğer tüm oyuncular, takımla birlikte idman yaptı.

Bugünkü antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz izledi.

A Milli Takım, yarın saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir çalışma daha yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak. Milli takım kafilesi, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Priştine'ye yolculuk edecek. Ay-yıldızlılar, TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. Teknik direktör Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.15'te statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Sevgili kriterlerini tek tek sıraladı! Ünlü ismin şartları olay oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler

Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz!
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor

Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor