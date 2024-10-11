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A Milli Futbol Takımı Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Karadağ'ı 1-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. İrfan Can'ın attığı golle galip gelen Türkiye, önemli bir üç puan aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası dışından Arda'nın sert vuruşunda top az farkla direğin sağından auta çıktı.

55. dakikada Orkun'un şutunda top direkten döndü, dönen topa Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.

59. dakikada Camaj'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Krstovic'in kafas vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada Bakic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic'in şutunda top yandan auta çıktı.

69. dakikada Kenan'ın sol çaprazdan vurduğu şutu direkten dönerken, dönen topu İrfan Can'ın ağlara gönderdi. 1-0

84. dakikada Zeki'nin ara pasında topla buluşan Hakan'ın volesi defansa çarpıp direk dibinden kornere gitti.

Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Zeki dk. 62), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün (İrfan Can dk. 62), Arda Güler (Kaan dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Bertuğ Yıldırım dk. 46)

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydın, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Karadağ: Igor Nikic, Adam Marusic, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Driton Camaj (Osmanjic dk. 61), Marko Bakic (M. Vukotic dk. 90), Edvin Kuc (Jankovic dk. 61), Vlademir Jovovic (Brnovic dk. 76), Stevan Jovetic (Mugosa dk. 76), Nikola Krstovic

Yedekler: Milan Mijatovic, Daniel Petkovic, Risto Radunovic, Marko Vukcevic, Marko Tuci, Slobodan Rebuzic, Illija Vukotic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: İrfan Can (dk. 69) (Türkiye)

Sarı kartlar: Arda, Zeki, Orkun (Türkiye), Brnovic, Osmajic (Karadağ) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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