A Milli Futbol Takımı İzlanda'ya Gitti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki maç için İzlanda'ya ulaştı. Takım, antrenman sonrası maça hazırlanacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.
A Milli Takım kafilesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti.
Ay-yıldızlı takım, yarın İzlanda'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.