A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 Mağlup Oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İspanya'ya 6-0 gibi ağır bir skorla yenildi. İspanyol oyuncular Pedri ve Merino, maçta birer hat-trick yaparak dikkat çekti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 64 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 64 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Orkun Körkçü), Yunus Akgün (Dk. 46 Oğuz Aydın), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İspanya : Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi (Dk. 73 Rodri), Merino, Pedri (Dk. 68 de Frutos), Yamal (Dk. 73 Morata), Nico Williams (Dk. 43 Ferran Torres), Oyarzabal (Dk. 68 Fermin Lopez)
Goller: Dk. 6 ve 62 Pedri, Dk. 22, 45+1 ve 58 Merino, Dk. 53 (Ferran Torres) ( İspanya )
53. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Atılan uzun topa hareketlenen Yamal'ın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ferran Torres, yerden şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
58. dakikada İspanya farkı 5'e çıkardı. Yamal'ın pasıyla topu kontrol eden Merino, ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-5
62. dakikada konuk ekip 6. golü buldu. Oyarzabal'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pedri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6
İspanya, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.