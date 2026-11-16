A Milli Futbol Takımı Fransa'ya 2-1 yenilerek grubu puansız tamamladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyun planımız doğru işledi. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok dengeli bir maç oldu. Her iki tarafın da kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Ben ve ekibim bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu ve grubu puansız tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Dengeli bir maç olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Oyuncular, ülkeleri için mücadele ediyorlar. Milli takımda oynuyorlar, ülke forması için mücadele ediyorlar. Bana göre bu mücadelenin sonunda da çok ciddi bir övgüyü hak ediyorlar. Maalesef biz kendi oyuncularımızı eleştirmeye, yerin dibine sokmaya çok alışık olduğumuz için gereken saygıyı ve alması gereken övgüyü çok vermiyoruz maalesef. Oyun planımız son derece doğruydu. 6 günde iki maç oynadık. İki farklı formatla oynadık iki maçı. Fransa maçında biraz rakibe göre pozisyon aldık. Fransa'nın ön tarafı çok güçlü belki de dünyanın en iyi oyuncu grubu var ön tarafta. Arka tarafı da bir o kadar sıkıntılı. Oyun planımız doğru işledi. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok dengeli bir maç oldu. Her iki tarafın da kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Ben ve ekibim bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük. Bu süreç çok iyi oldu bizim için. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir" ifadelerini kullandı.

'SONRASI İÇİN ÇOK DEĞERLİ MOTİVASYON VE ÖZGÜVEN KAZANDIK'

Sergiledikleri performansı skora yansıtamadıklarını belirten Yalçın, "Oynayacağımız rakibe karşı bir oyun planı hazırlıyoruz. Burada olmamın sebebi o. Rakibin nasıl olduğunu analiz ediyoruz, kontrol ediyoruz. Nasıl bir oyun planıyla sahada olalım diye planlıyoruz. Ben Belçika maçının da bazı bölümlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Onlara oynanabilecek bir oyun planıyla sahadaydık. Bence planlarımız tuttu. Sadece bunu skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlarımız, kaçırdığımı çok net pozisyonlarımız var. Sonuç olarak kaybettik ama sonrası için çok değerli motivasyon ve özgüven kazandık. İnşallah bundan sonra Avrupa Şampiyonası ile beraber kazanmaya alışan bir oyuncu grubu olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı