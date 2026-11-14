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A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında A Ligi'nde kalma mücadelesi verecek

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Gruptaki ilk 5 maçını kaybedip puansız son sırada yer alan milli takımın A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.

Grupta son sırada yer alıyor

A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.

Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

A Ligi'nde kalma ihtimali

A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

Abdülkerim dönüyor, Ozan cezalı

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.

Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Fransa'nın aday kadrosu

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris), Marcus Thuram (Inter)

Kaynak: AA
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