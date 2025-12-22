A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu

Dünya Kupası'na katılma adına play-off'larda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

A MİLLİ TAKIM 25. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu. İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

Sırala m ada ilk 10'daki ülkeler şöyle: