A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu. İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1582,69 puanla 25. sırada yer aldı.
- FIFA dünya sıralamasında ilk 10 sıradaki ülkelerin yerleri değişmedi.
- Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 19 Ocak 2026'da açıklanacak.
Dünya Kupası'na katılma adına play-off'larda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.
A MİLLİ TAKIM 25. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu. İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.
Sırala m ada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
- 1 İspanya 1877,18
- 2 Arjantin 1873,33
- 3 Fransa 1870
- 4 İngiltere 1834,12
- 5 Brezilya 1760,46
- 6 Portekiz 1760,38
- 7 Hollanda 1756,27
- 8 Belçika 1730,71
- 9 Almanya 1724,15
- 10 Hırvatistan 1716,88