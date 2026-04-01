Sivas'ta Dünya Kupası coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenip 2026 Dünya Kupasına katılması sonrası maçı Sivas'ta Cumhuriyet Meydan'ında takip eden vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Türkiye A Milli Futbol takımı 2026 Dünya Kupasına gitmek için Play-Off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaştı. Sivas'ta vatandaşlar karşılaşmayı belediye tarafından düzenlenen organizasyonla Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekrandan takip etti. Karşılaşmayı soğuk havaya rağmen heyecanla takip eden vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılmasını coşkuyla kutladı. Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar Türkiye tezahüratlarında bulundu.

