A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı, top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. Söz konusu müsabaka öncesinde gerçekleşen antrenmanda eksik oyuncu bulunmazken, Barış Alper Yılmaz kart cezası nedeniyle Bulgaristan karşısında forma giyemeyecek.

Milliler, bugün saat 16.15'te karşılaşma için özel uçakla Sofya'ya gidecek. - İSTANBUL