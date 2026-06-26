A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Arda Güler, attığı golle Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu unvanını aldı. Teknik direktör Montella ve oyuncular maç sonrası açıklamalarda bulundu.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti.
-A Milli Takım'ın ABD karşısındaki ilk golüne imza atan Arda Güler, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanının (21 yaş 4 ay) yeni sahibi oldu. Arda, böylece 2002 Dünya Kupası'nda attığı golle bu rekoru elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.
-Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolcular Orkun Kökçü ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu.
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