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A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Arda Güler, attığı golle Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu unvanını aldı. Teknik direktör Montella ve oyuncular maç sonrası açıklamalarda bulundu.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti.

-A Milli Takım'ın ABD karşısındaki ilk golüne imza atan Arda Güler, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanının (21 yaş 4 ay) yeni sahibi oldu. Arda, böylece 2002 Dünya Kupası'nda attığı golle bu rekoru elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

-Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolcular Orkun Kökçü ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

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'Bu akşamki maç bin tane zafere bedel bir maç oldu'

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'Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemli'

Orkun Kökçü: İnşallah gelecekteki turnuvalarda ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz

Salih Özcan: Bu takım daha fazlasını hak etti

2026 DÜNYA KUPASI

I Grubu:

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SÜPER LİG

Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE

-Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

GAZİ KOŞUSU

11.00 100'üncü Gazi Koşusu öncesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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