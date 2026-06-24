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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçı için Los Angeles'a geldi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçı için Los Angeles'a geldi
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Los Angeles’a geldi. Türk vatandaşları takımı bayraklarla karşılayıp moral verdi.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Los Angeles'a geldi.

Arizona'da kamp yaptığı otelden ayrılıp uçakla Los Angeles'a inen milliler ardından takım otobüsüyle konaklayacağı otele ulaştı.

Los Angeles'ta yaşayan Türk vatandaşları, araçlarını bayraklarla donatarak takımı havalimanından itibaren takip etmeye başladı. Taraftarlar daha sonra takımın konakladığı otelin önünde araçlarla tur atarak futbolculara ve teknik ekibe moral verdi.

Ay-yıldızlılar, ABD müsabakasının hazırlıklarını Los Angeles'ta yapacağı antrenmanlarla tamamlayacak.

Türkiye-ABD karşılaşması 26 Haziran Cuma TSİ 05.00'te oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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