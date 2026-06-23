A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşacak. Ayrıca Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına devam ediyor.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
DÜNYA KUPASI
K Grubu:
20.00 Portekiz - Özbekistan
L Grubu:
23.00 İngiltere - Gana
SÜPER LİG
- Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı