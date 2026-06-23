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A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşacak. Ayrıca Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına devam ediyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

DÜNYA KUPASI

K Grubu:

20.00 Portekiz - Özbekistan

L Grubu:

23.00 İngiltere - Gana

SÜPER LİG

- Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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