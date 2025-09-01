A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Elemeleri Hazırlıklarına Başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman koşuyla başladı ve top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma üzerinde duruldu.

Antrenmanda Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral seyahat planlamaları gereği, Yusuf Akçiçek ise özel izinli olduğu için antrenmanda yer almadı. 3 futbolcunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri takip etti.

Milliler yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL