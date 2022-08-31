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A Milli Erkek Voleybol Takımı tarih yazdı

Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı tarih yazdı

SALON: LjubljanaHAKEMLER: Ortiz Hector, Simonovic VladimirKANADA: Hoag, Van Berkel, Sclater, Maar, Szwarc, Epp, Marshall (L) (Hofer, Loeppky, Walsh, Howe)TÜRKİYE: Faik Samed, Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Burak, Volkan (L) Berkay (L) (Mirza)SETLER: 23-25, 23-25, 17-25SÜRE: 85 dk (27, 32,...

SALON: Ljubljana

HAKEMLER: Ortiz Hector, Simonovic Vladimir

KANADA: Hoag, Van Berkel, Sclater, Maar, Szwarc, Epp, Marshall (L) (Hofer, Loeppky, Walsh, Howe)

TÜRKİYE: Faik Samed, Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Burak, Volkan (L) Berkay (L) (Mirza)

SETLER: 23-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 85 dk (27, 32, 26)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu 3'üncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükseldi. Tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, bu galibiyetle birlikte gelecek yıl düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynamaya da hak kazandı.

Karşılaşmada Adis 17 sayıyla en skorer isim olurken O'na, Burak 10, Burutay 9, Faik Samed ile Bedirhan 7, Arslan 4 ve Mirza 1 sayıyla eşlik etti.

Slovenya'ın başkenti Ljubljana'da oynanan maçı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takip etti.


- Efeleri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ljubljana voleybol Van Spor Haberler

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