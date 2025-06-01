A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı 3-1 Yenerek Galip Geldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yı 3-1 Yenerek Galip Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler, setlerde 29-27, 25-16 ve 25-19'luk sonuçlarla galip gelirken, ekstra seti Slovenya kazandı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Selçuk Görmen, Yasin Çalışkan

TÜRKİYE: Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L) (Berk, Ahmet, Ertuğrul Gazi, Mert, Yiğit, Gökçen, Beytullah (L), Hilmi)

SLOVENYA: Krzic, Planinsic, Urnaut, Stalekar, Stern, Mozic, Okroglic (L) (Marovt, Bracko, Vincic, Z.Stern, Mujanovic, Fink)

SETLER: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25

SÜRE: 1 saat 50 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.

Milliler, karşılaşmadan 29-27, 25-16 ve 25-19'luk setlerle galip ayrıldı. İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise konuk Slovenya 25-23 ile kazandı.

Ay-yıldızlılar, Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de bir kez daha karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Süper Lig'in gözde ismi duyurdu: Beşiktaş'a geri dönüyorum
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.