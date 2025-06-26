A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya Mağlup Oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Slovenya'ya 3-0'lık skorla yenildi. Karşılaşmayı TVF Başkanı ve Asbaşkan da izledi.
SALON: Arena Burgas
HAKEMLER: Wael Kandil (Mısır) Andrea Puecher (İtalya)
TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Berk, Berkay (L) (Gökçen, Mert, Efe Bayram, Mirza)
SLOVENYA: Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov, Boiko (L)
SETLER: 11-25, 22-25, 21-25
SÜRE: 1 saat 15 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da izledi.
Filenin Efeleri, ikinci haftadaki üçüncü maçında 28 Haziran Cumartesi günü saat 19: 00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.