A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovenya ile Özel Maçta Karşılaşacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında yarın Slovenya ile özel bir maç yapacak. Bu hazırlık maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında yarın Slovenya ile karşılaşacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak özel maç, saat 15.00'te başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, hazırlıklar kapsamında 24 ve 25 Mayıs'ta deplasmanda karşılaştığı Hollanda'yı 3-1'lik skorlarla yenmişti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran'da Şian/Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran'da Burgaz/Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz'da Chiba/Japonya'da mücadele edecek. Finaller ise 30 Ağustos-3 Eylül 2025 tarihlerinde Ningbo/Çin'de düzenlenecek.
Aday kadro
Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Milletler Ligi maç programı
"Filenin Efeleri" üç ayaktan oluşan 2025 FIVB Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Toplam 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Millilerin TSİ maç programı şu şekilde:
1. hafta (Şian, Çin)
11 Haziran Çarşamba:
15.30 Sırbistan-Türkiye
13 Haziran Cuma:
15.30 Hollanda-Türkiye
14 Haziran Cumartesi:
14.00 Türkiye-Polonya
15 Haziran Pazar:
10.00 Çin-Türkiye
2. hafta (Burgaz, Bulgaristan)
25 Haziran Çarşamba:
16.00 Türkiye-Slovenya
26 Haziran Perşembe:
18.30 Türkiye-Ukrayna
28 Haziran Cumartesi:
19.00 Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran Pazar:
15.00 Türkiye-Fransa
3. hafta (Kanto, Japonya)
16 Temmuz Çarşamba:
10.00 Türkiye-ABD
17 Temmuz Perşembe:
10.00 Türkiye-Almanya
18 Temmuz Cuma:
13.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz Pazar:
08.00 Türkiye-Arjantin