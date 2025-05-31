A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovenya ile Özel Maçta Karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovenya ile Özel Maçta Karşılaşacak
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında yarın Slovenya ile özel bir maç yapacak. Bu hazırlık maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında yarın Slovenya ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak özel maç, saat 15.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, hazırlıklar kapsamında 24 ve 25 Mayıs'ta deplasmanda karşılaştığı Hollanda'yı 3-1'lik skorlarla yenmişti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran'da Şian/Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran'da Burgaz/Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz'da Chiba/Japonya'da mücadele edecek. Finaller ise 30 Ağustos-3 Eylül 2025 tarihlerinde Ningbo/Çin'de düzenlenecek.

Aday kadro

Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Milletler Ligi maç programı

"Filenin Efeleri" üç ayaktan oluşan 2025 FIVB Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Toplam 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerin TSİ maç programı şu şekilde:

1. hafta (Şian, Çin)

11 Haziran Çarşamba:

15.30 Sırbistan-Türkiye

13 Haziran Cuma:

15.30 Hollanda-Türkiye

14 Haziran Cumartesi:

14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran Pazar:

10.00 Çin-Türkiye

2. hafta (Burgaz, Bulgaristan)

25 Haziran Çarşamba:

16.00 Türkiye-Slovenya

26 Haziran Perşembe:

18.30 Türkiye-Ukrayna

28 Haziran Cumartesi:

19.00 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran Pazar:

15.00 Türkiye-Fransa

3. hafta (Kanto, Japonya)

16 Temmuz Çarşamba:

10.00 Türkiye-ABD

17 Temmuz Perşembe:

10.00 Türkiye-Almanya

18 Temmuz Cuma:

13.30 Türkiye-Brezilya

20 Temmuz Pazar:

08.00 Türkiye-Arjantin

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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