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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ı set vermeden geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ı set vermeden geçti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta maçında Sırbistan'ı 3-0 yenerek Belgrad etabına galibiyetle başladı.

SALON: Belgrad Arena

HAKEMLER: Andrew Charles Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

SIRBİSTAN: Stefanovic, Masulovic, Kulpinac, Nedeljkovic, Batak, Marinovic, Negic (L) (Kujundzic, Peric, Ristic)

TÜRKİYE: Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Ahmet, Berkay (L) (Kaan, Samet, Ertuğrul, Cafer, Hilmi)

SETLER: 23-25, 19-25, 18-25

SÜRE: 80 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Belgrad etabındaki ilk karşılaşmasını set vermeden kazanan ay-yıldızlıları, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti. Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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