A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 Mağlup Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'a 3-1'lik skorla kaybetti. Maç Qujiang Spor Kompleksi'nde oynandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi

Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Sırbistan: Marko Ivovic, Nikola Jovovic, Aleksandar Nedeljkovic, Nemanja Masulovic, Drazen Luburic, Veljko Masulovic, Vukasin Ristic (L), (Dusan Nikolic, Pavle Peric, Nikola Brboric)

Türkiye: Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Berkay Bayraktar (L), (Ahmet Tümer, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram)

Setler: 12-25, 25-22, 25-23, 25-23

Süre: 1 saat 16 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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