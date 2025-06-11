A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 Mağlup Oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'a 3-1'lik skorla kaybetti. Maç Qujiang Spor Kompleksi'nde oynandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Sırbistan: Marko Ivovic, Nikola Jovovic, Aleksandar Nedeljkovic, Nemanja Masulovic, Drazen Luburic, Veljko Masulovic, Vukasin Ristic (L), (Dusan Nikolic, Pavle Peric, Nikola Brboric)
Türkiye: Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Berkay Bayraktar (L), (Ahmet Tümer, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram)
Setler: 12-25, 25-22, 25-23, 25-23
Süre: 1 saat 16 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor