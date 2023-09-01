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A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya mağlup oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında yarın saat 17.30'da Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya)

Türkiye: Emre, Kaan, Efe, Bedirhan, Arslan, Burutay, (Volkan (L), Berkay (L), Yiğit, Mert M. Adis, Mirza)

Romanya: Aciobanitei, Butnaru, Rata, Bala, Calin, Dumitru ( Diaconescu (L), Balean, Peta, Constantin, Chitigoi, Bartha)

Setler: 22-25 25-18 21-25 25-23 15-17

Süre: 2 saat 22 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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