A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki programı belli oldu Spor Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki maç programı belirlendi. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki maç programı belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, D Grubu'nda yer alacak. Grup maçlarını İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynayacak millilerin, programı şu şekilde: 30 Ağustos Çarşamba: Türkiye-Fransa 1 Eylül Cuma: Türkiye-Romanya 2 Eylül Cumartesi: Türkiye-Yunanistan 4 Eylül Pazartesi: Türkiye-Portekiz 5 Eylül Salı: Türkiye-İsrail Kaynak: AA / Spor voleybol Türkiye Eylül Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki programı belli oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.