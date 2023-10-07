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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Mısır'ı mağlup etti

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Jiang Liu (Çin)

Türkiye: Yiğit, Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Arda (Volkan (L), Berkay (L), Adis, Yasin, Yunus Emre, Enes

Mısır: Eissa, Seoudy, Haikal, Sayedin, Masoud, Abdalla (Hassan (L), Khater, Omar, Ellakany)

Setler: 25-21, 25-18, 20-25, 25-23

Süre: 1 saat 43 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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