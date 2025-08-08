A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'la Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Mücadele Nyiregyhaza'daki Continental Arena'da saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
