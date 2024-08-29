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A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'ı 3-0 Yendi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Olivier Guillet (Fransa)

Türkiye: Efe Bayram, Mert Matik, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Burakhan Tosun, Mirza Lagumdzija)

Macaristan : Keen, Horvath, Ambrus, Bibok, Kecskemeti, Boldizsar (Kiss, Takacs, Szabo, Peter, Szalai, Varga) ???????

Setler: 25-11, 25-10, 25-17

Süre: 66 dakika (21, 20, 25)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ilk galibiyetini elde etti.

Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenilmişti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçını da deplasmanda daha sonra duyurulacak tarihte Macaristan ile oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

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