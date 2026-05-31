A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-0 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL hazırlıkları kapsamında İtalya'yı 3-0 yenerek hazırlık maçlarını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Milliler, 10-14 Haziran'da Kanada'da ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Bergamo kentindeki karşılaşmayı 26-24, 25-23 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

Milliler, İtalya'da oynadığı hazırlık maçlarını 2 galibiyet, bir mağlubiyetle tamamladı.

Türkiye, 10-14 Haziran tarihlerinde VNL'in Kanada'da yapılacak ilk etabında ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
