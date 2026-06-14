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A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Ay-yıldızlılar, etabın son maçında bugün saat 21.30'da Kanada ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar etabın son maçında bugün saat 21.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Salon: TD Place

Hakemler: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)

Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)

İtalya: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)

Setler: 27-29, 14-25, 20-25

Süre: 86 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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