A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'ı 3-2 Mağlup Etti

CEV Avrupa Altın Ligi için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci hazırlık maçında İran'ı 3-2 mağlup etti. Maçın salonu Burhan Felek'ti ve maçın süresi 2 saat 11 dakikaydı.