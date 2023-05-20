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A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'ı 3-2 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'ı 3-2 Mağlup Etti

Spor Haberleri

CEV Avrupa Altın Ligi için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci hazırlık maçında İran'ı 3-2 mağlup etti. Maçın salonu Burhan Felek'ti ve maçın süresi 2 saat 11 dakikaydı.

CEV Avrupa Altın Ligi için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci hazırlık maçında İran'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Türkiye: Yiğit, Matic, Adis, Burak, Bedirhan, Muzaffer, Berkay (L), Volkan (L) (Kaan, Arda, Mirza, Ahmet)

İran: Khanzadeh, Jelveh, Amin, Sharifi, Mousavi, Javad, Salehi (L) (Fallah, Esfandiar, Ramezani, Hajipour, Vadi, Danesshdoust)

Setler: 19-25, 30-28, 20-25, 29-27, 16-14

Süre: 2 saat 11 dakika (22, 31, 23, 35, 20) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul voleybol İran Spor Haberler

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