A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'ya Yenildi

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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Sırbistan'a da kaybeden Türkiye, yarın Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi

Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Hollanda : Parkinson, Keemink, Koops, Van Der Ent, Ahyi, Tuinstra (Klok, Meijs, Wijkstra, Wiltenburg, Berkhout)

Türkiye : Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzjia, Gökçen Yüksel)

Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 25-23

Süre: 127 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 yenildi.

Çin'in Şian kentindeki ilk hafta maçlarına Sırbistan mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın Polonya ile oynayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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