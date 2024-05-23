A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu. Takım, bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Antalya'nın ev sahipliği ilk haftadaki üçüncü maçında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Fransa ile karşılaşacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sonja Simonovska (Karadağ)
Türkiye: Efe Mandıracı, Mert, Adis, Efe Bayram, Bedirhan, Arslan, Volkan (L) (Murat, Kaan, Burutay, Faik Samet, Mirza)
Hollanda: Keemink, Van Garderen, Plak, Ter Maat, Ter Horst, Parkinson, Andringa (L) (Van Der Ent, Koops, Nimir, de Weijer, Wiltenburg)
Setler: 25-19, 25-20, 18-25, 21-25, 9-15
Süre: 123 dakika - İSTANBUL