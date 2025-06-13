A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya 3-1 Yenildi

SALON: Qujiang Spor Kompleksi

HAKEMLER: Wensheng Luo (Çin), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

HOLLANDA: Parkinson, Keemink, Koops, Van Der Ent, Ahyi, Tuinstra, Klok (L) (Wijkstra, Wiltenburg, Meijs, Berkhout)

TÜRKİYE: Kaan, Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Berkay (L) (Mirza, Gökçen)

SETLER: 21-25, 25-23, 25-22, 25-23

SÜRE: 141 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.

İlk hafta Çin etabında yer alan Milliler, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Maç programımız şu şekilde:

14 Haziran 2025

TSİ 14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran 2025

TSİ 10.00 Çin-Türkiye