A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya 3-1 Yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, Polonya ve Çin ile kalan maçlarını oynayacak.
SALON: Qujiang Spor Kompleksi
HAKEMLER: Wensheng Luo (Çin), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
HOLLANDA: Parkinson, Keemink, Koops, Van Der Ent, Ahyi, Tuinstra, Klok (L) (Wijkstra, Wiltenburg, Meijs, Berkhout)
TÜRKİYE: Kaan, Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Berkay (L) (Mirza, Gökçen)
SETLER: 21-25, 25-23, 25-22, 25-23
SÜRE: 141 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.
İlk hafta Çin etabında yer alan Milliler, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Maç programımız şu şekilde:
14 Haziran 2025
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya
15 Haziran 2025
TSİ 10.00 Çin-Türkiye