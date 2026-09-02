Milli Voleybolda Danimarka'ya 4-0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçında galip geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankarai TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Danimarka ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmaya Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Berkay Bayraktar ile başlarken Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın, Yunus Emre Tayaz ve Hilmi Şahin ise oyuna kenardan girdi.

Milliler, Danimarka'yı 25-23, 25-16, 25-18, 25-20 set sonuçlarıyla 4-0 mağlup etti.

A Milli Takım, 4 Eylül Cuma günü Danimarka ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

Kaynak: AA